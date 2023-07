At&t : Hausse du CA de près de 1% au 2e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AT&T publie un chiffre d'affaires de 29,9 milliards de dollars au titre du 2e trimestre, en hausse de 0,9% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité est notamment portée par le chiffre d'affaires réalisé dans les services, à 15,7 milliards de dollars, soit une hausse de 5%.



Le résultat d'exploitation ressort à 6,4 milliards de dollars, en hausse de 29,3% en un an.



Dans ce contexte, le fournisseur de services téléphoniques indique être en bonne voie pour atteindre une croissance de l'EBITDA ajusté de plus de 3% sur l'ensemble de l'année.



' La direction que nous nous sommes fixée il y a trois ans est solide et nous sommes sur la bonne trajectoire. Par rapport à l'année dernière, les revenus des services de mobilité et du haut débit sont en hausse, l'EBITDA ajusté est en hausse, le flux de trésorerie disponible est en hausse, les marges de la mobilité et des services filaires grand public sont en hausse', a déclaré John Stankey, DG d'AT&T.



' Nous nous engageons également à réaliser des économies de coûts supplémentaires de plus de 2 milliards de dollars au-delà des 6 milliards de dollars que nous avons réalisés au cours de cette période, reflétant notre marche continue vers l'exploitation de l'entreprise de manière plus ciblée et rationalisée. Nos résultats nous donnent une pleine confiance dans la réalisation de nos prévisions financières pour l'année complète', a-t-il ajouté.





