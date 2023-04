At&t : Hausse de 1,4% des revenus à 30,1Mds$ au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les revenus ont totalisé 30,1 milliards de dollars au premier trimestre 2023, contre 29,7 milliards de dollars au même trimestre de l'exercice précédent, en hausse de 1,4 %.



Les charges d'exploitation se sont élevées à 24,1 milliards de dollars contre 24,2 milliards de dollars par rapport à l'exercice précédent.



Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 6,0 milliards de dollars. Il était de 5,5 milliards de dollars au même trimestre de l'exercice précédent.



Le bénéfice lié aux activités poursuivies ressort à 4,5 milliards de dollars, contre 5,1 milliards de dollars. Le bénéfice par action ordinaire diluée liée aux activités poursuivies s'est établi à 0,57 $, comparativement à 0,65 $. Le BPA ajusté provenant des activités poursuivies est de 0,60 $, contre 0,63 $ de l'exercice précédent.



' Nos équipes sont fières de connecter plus de personnes à de plus grandes possibilités grâce à la 5G et à la fibre ', a déclaré John Stankey, DG d'AT&T. ' Le travail que nous accomplissons aujourd'hui jette les bases d'une croissance durable à long terme, et nous restons confiants dans nos prévisions pour l'ensemble de l'exercice. '



