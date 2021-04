At&t : Développe le divertissement à bord, avec Toyota

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AT&T annonce s'être associé à Toyota Motor North America afin de développer l'accès à l'application WarnerMedia RIDE.



Lorsqu'elle est connectée au Wi-Fi embarqué d'AT&T, cette application permet aux propriétaires de Toyota et de Lexus de connecter jusqu'à cinq appareils compatibles pour parcourir, diffuser et partager du contenu à destination des passagers, sur la route.



'En travaillant avec AT&T pour fournir un accès à WarnerMedia RIDE, nous réinventons l'expérience de divertissement embarqué et nous nous assurons que les passagers ont accès à leur contenu préféré où que la route les mène', a déclaré Steve Basra, vice-président de la division Connected Technologies chez Toyota Motor North America.



La solution WarnerMedia RIDE est destinée à être utilisé par les passagers uniquement lorsque le véhicule est en marche, précise le communiqué d'AT&T.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.