At&t : Collaboration avec Salesforce pour une économie verte

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AT&T annonce une collaboration avec Salesforce afin de contribuer conjointement à une économie 'zéro émission nette'.



Dans ce cadre, Salesforce va participer à la Connected Climate Initiative (CCI) d'AT&T, une initiative qui viser à développer des solutions basées sur la connectivité (notamment dans les domaines de l'Internet des objets (IoT), de la 5G ou de l'informatique de pointe), pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 1 gigatonne d'ici 2035.



De son côté, AT&T prévoit d'intégrer les données des capteurs IoT dans le Net Zero Cloud de Salesforce, aidant les entreprises - y compris les grands émetteurs - à suivre et à réduire leurs propres émissions. AT&T utilisera également Net Zero Cloud pour obtenir des informations plus approfondies sur ses émissions mondiales de carbone.



' Nous souhaitons la bienvenue à Salesforce au sein de CCI et sommes impatients d'innover ensemble de nouvelles façons d'aider les entreprises du monde entier à atteindre le zéro net. Et alors que nous poursuivons notre propre voyage vers la neutralité carbone, le Net Zero Cloud de Salesforce offrira des informations précieuses pour nous aider à y parvenir' a déclaré Charlene Lake, directrice du développement durable et vice-présidente principale de la responsabilité sociale des entreprises, AT&T.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.