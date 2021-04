At&t : Bénéfice net de à 7,5 Mds$ au premier trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les revenus consolidés s'inscrivent à 43,9 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 2,7%.



Le géant des télécommunications, des médias et du divertissement a vu son bénéfice d'exploitation ressortir à 7,7 milliards de dollars, comparativement à 7,5 milliards dollars au trimestre de l'exercice précédent.



Le bénéfice net attribuable aux actions ordinaires au premier trimestre s'est élevé à 7,5 milliards de dollars, ou 1,04 $ par action ordinaire diluée, comparativement à 4,6 milliards dollars, ou 0,63 $ par action ordinaire diluée, au 1er trimestre de l'année 2020.



Le bénéfice par action ordinaire diluée s'est élevé à 0,86 $ contre 0,84 $ au trimestre de l'exercice précédent.



Le groupe s'attend pour 2021 à une croissance consolidée du chiffre d'affaires dans la fourchette de 1% à titre comparatif, un BPA ajusté stable par rapport à 2020 et un flux de trésorerie disponibles de 26 milliards de dollars.





