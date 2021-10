At&t : Baisse de 5,7% du chiffre d'affaires au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AT&T annonce aujourd'hui un chiffre d'affaire consolidé de 39,9 Mds$ au titre du 3e trimestre, en recul de 5,7% par rapport à la même période un an plus tôt, reflétant la séparation de l'activité vidéo US et la baisse des revenus ' Business Wireline '.



L'EBIT trimestriel ressort toutefois à 7.1 Mds$, contre 6.1 Mds$ un an plus tôt, en raison de la baisse des dépréciations et charges d'amortissement, indique AT&T.



Le bénéfice net du troisième trimestre attribuable aux détenteurs d'actions s'établit à 5,9 Mds$, ou 0,82 $ par action ordinaire diluée (0.87$ en ajusté), contre 2,8 Mds$, ou 0,39 $ par action ordinaire diluée (0.76$ en ajusté) au trimestre de l'année précédente.



Selon son directeur général, John Stankey, AT&T est ' en bonne voie pour atteindre les objectifs annuels ', avec une croissance attendue élevée mais à un chiffre, du BPA annuel.





