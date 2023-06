At&t : Avertissement sur le nombre d'abonnés, le titre baisse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AT&T a déclaré mardi s'attendre à un net ralentissement du recrutement de nouveaux abonnés sur le deuxième trimestre, ce qui pesait sur son cours de Bourse mardi à Wall Street.



A l'occasion d'une conférence organisée par Bank of America, Pascal Desroches, le directeur financier de l'opérateur, a indiqué anticiper un peu plus de 300.000 nouveaux abonnés mobiles nets avec forfait mensuel au cours du trimestre qui s'achève.



A titre de comparaison, le groupe avait réussi à attirer quelque 400.000 nouveaux abonnés nets sur les trois premiers mois de l'année.



Pascal Desroches a attribué cette décélération à la tendance à la 'normalisation' de la croissance du secteur, aux lancements de nouvelles offres chez la concurrence et à la décision de la direction de ne pas chasser à tout prix de nouveaux abonnés sur la base de termes financiers qui seraient défavorables.



Pour le reste, Desroches a confirmé la prévision d'un flux de trésorerie disponible ('free cash flow') d'au moins 16 milliards de dollars cette année, dont un objectif de 3,5 à quatre milliards pour le deuxième trimestre.



Le résultat opérationnel courant (Ebitda) ajusté devrait quant à lui progresser de plus de 3% en 2023.



Suite à ces déclarations, l'action AT&T cédait 1,1% mardi dans les premiers échanges à la Bourse de New York.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.