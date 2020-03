At&t : Annonce une collaboration '5G' avec Google

(CercleFinance.com) - Ce jeudi, AT&T et Google, filiale d'Alphabet, ont annoncé être parvenus à un accord pour que leurs technologies et réseaux fonctionnent ensemble, en ciblant les professionnels.



Google et AT&T ont ainsi annoncé une collaboration pour offrir des solutions informatiques 5G basées sur le réseau d'AT & T, ainsi que l'intelligence artificielle (AI) et l'apprentissage automatique (ML), les données et les analyses de Google.



Les sociétés cibleront particulièrement des secteurs tels que le retail, la fabrication et les jeux.





