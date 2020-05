At&t : Accord stratégique avec Salesforce

(CercleFinance.com) - AT&T et Salesforce annoncent un accord stratégique pluriannuel pour proposer des 'expériences connectées entièrement nouvelles' aux millions de clients d'AT&T, dans le cadre de la transformation plus large de l'opérateur télécoms.



Il va ainsi déployer Customer 360 de Salesforce pour 'créer une vision unique de chaque client à travers tous les points de contact', ce qui lui permettra de proposer des expériences clients hautement adaptées et organisées de façon harmonieuse.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AT&T en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok