At&t : Accord pour des rachats d'actions

(CercleFinance.com) - AT&T annonce qu'il prévoit de racheter pour quatre milliards de dollars de ses propres actions via un accord de rachats accélérés conclu avec Morgan Stanley, accord dont la mise en oeuvre doit commencer au deuxième trimestre.



Pour rappel, l'opérateur télécoms a l'intention d'utiliser 50 à 70% de son free cash-flow après dividendes pour retirer environ 70% des actions qui ont été émises pour financer l'acquisition de Time Warner, d'ici fin 2022.



Le groupe indique par ailleurs rester confiant dans l'atteinte de ses objectifs pour l'exercice 2020 et à long terme. Il anticipe une progression de plus de 2% de ses revenus de services mobiles cette année.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AT&T en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok