At&t : Accord de prêt avec 12 banques

(CercleFinance.com) - AT&T annonce avoir conclu un accord de prêt à terme pour 5,5 milliards de dollars 'à des taux compétitifs' avec 12 banques, pour 'se doter d'une flexibilité financière s'ajoutant à une position de trésorerie déjà solide'.



Il attend en outre deux milliards de dollars de la finalisation, attendue plus tard en 2020, de la cession annoncée précédemment de CME, ainsi des recettes supplémentaires de nombreuses monétisations d'actifs immobiliers et de tours de télécommunications.



Le géant des télécommunications et des médias confirme en outre son intention de poursuivre le versements de dividendes, le prochain acompte trimestriel devant ainsi être distribué le 1er mai aux actionnaires qui seront enregistrés au 9 avril.



