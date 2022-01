At&t : Abonnés en forte progression en 2021

(CercleFinance.com) - AT&T fait part de 3,2 millions de gains nets en téléphones postpayés sur l'année écoulée, nombre annuel le plus élevé en plus d'une décennie, 'continuant de bénéficier de solides performances réseau et de sa stratégie de mise sur le marché disciplinée et cohérente'.



L'opérateur télécoms ajoute avoir gagné environ un million d'abonnés à la fibre optique sur l'ensemble de 2021, et avoir ainsi terminé l'année avec 2,6 millions de sites clients fibre supplémentaires, contre environ 2,5 millions en prévision précédente.



Enfin, AT&T revendique à fin 2021 environ 73,8 millions d'abonnés mondiaux à HBO Max et HBO, dépassant les prévisions antérieures de sa direction selon lesquelles les abonnés en fin d'année devaient se situer dans le haut de sa fourchette-cible de 70-73 millions.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel