Atos : Cette analyse au vitriol de Goldman Sachs qui fait plonger Atos en Bourse

(BFM Bourse) - La banque américaine est passée de "neutre" à "vendre" sur le titre, réduisant également son objectif de cours à 8 euros contre 23 euros

Dire qu’il y a encore quatre ans l’action Atos valait près de 80 euros…. Le titre de l’entreprise de services numériques subit un nouveau coup de semonce ce jeudi, chutant de 15,3% à 8,79 euros en début d'après-midi. Habitué aux gadins boursiers depuis maintenant plus d’un an et demi, le titre a évidemment touché de nouveaux plus bas historiques.

Cette nouvelle chute est due à Goldman Sachs qui est venue ce jeudi enfoncer un peu plus l'action. La banque américaine a ainsi dégradé sa recommandation sur le titre de "neutre" à "vendre" et réduit son objectif de cours à 8 euros, contre 12 euros auparavant.

L’établissement estime que le projet de rétablissement de la société "est complexe et ambitieux, limitant la visibilité" sur le titre. "La route vers le redressement est longue", prévient le bureau d’études.

Cash brûlé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Goldman Sachs juge aussi que la société sera encore pénalisée par son exposition à ses métiers en déclin et par les incertitudes macroéconomiques. La banque estime qu’Atos brûlera encore de la trésorerie cette année, ainsi qu’en 2023 et en 2024 pour un total de plus de 1,6 milliard d'euros.

Le broker n’exclut pas que le groupe dépasse l’an prochain le ratio d’endettement maximum acceptés par ses créanciers, en particulier s’il peine à mener ses cessions d’actifs non stratégiques. Ce "covenant" correspond à une dette nette limitée à 3,75 fois l’excédent brut opérationnel (EBO) et est testé fin décembre chaque année.

Atos avait présenté en juin un plan stratégique prévoyant une scission de l’entreprise en deux sociétés distinctes. La première entreprise conserverait le nom d'Atos et regrouperait les activités historiques de gestion d'infrastructures de centre de données, en important déclin structurel. La seconde prendrait le nom d'Evidian et rassemblerait les activités liées à la transformation numérique ainsi que celles de Big Data et Sécurité (BDS). Elle serait cotée à part en Bourse via une distribution d’’actions aux porteurs d’Atos.

Le groupe avait alors évalué ses besoins de financement à 1,6 milliard d'euros pour la période 2022-2023, jusqu'à ce que cette séparation soit effective, ce qui avait effrayé le marché, l’action plongeant de plus de 24% le jours de cette annonce. Cette présentation avait donné lieu à une situation ubuesque où le directeur général, Rodolphe Belmer, avait dévoilé un plan stratégique tout en annonçant le jour même son départ.

Départs en cascade

L’annonce lors de la publication des résultats semestriels, en juillet, du succès de la conversion d’une partie de sa ligne de crédit renouvelable (revolving credit facility, RCF) en prêt à terme à hauteur de 1,5 milliard avait toutefois rasséréné le marché.

Goldman Sachs en convient. "Bien que la conversion de 1,5 milliard d'euros du RCF en un prêt à terme a apporté un soulagement à court terme, nous voyons de l’incertitude quant au financement et à l'exécution du [plan] de redressement ", juge-t-elle néanmoins. "Enfin, le changement de direction en cours crée un risque supplémentaire", ajoute l’établissement.

Rodolphe Belmer a quitté la société en juillet, seulement six mois après l'avoir rejoint à la suite de la démission d'Elie Girard. Le groupe est désormais formé par un triumvirat composé de Nourdi Bihmane, directeur général et en charge des activités traditionnelles du groupe, de Philippe Oliva, co-CEO en charge des activités du futur Evidian, et de Diane Galbe, directrice générale adjointe, et responsable de la transformation du groupe.

Le directeur financier, Stéphane Lhopiteau, avait lui quitté la société mi-juin, remplacé par Nathalie Sénéchault.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse