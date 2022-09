Atos : Remporte avec Open le nouveau marché UGAP

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos et Open annoncent avoir été sélectionnés en groupement par l'UGAP, seule centrale d'achat public généraliste en France, pour un nouveau marché.



Ce dernier permet au secteur public en France métropolitaine et dans les DROM COM d'accéder à l'ensemble de la chaîne de services nécessaires à la transformation vers le cloud.



Les services déployés par Atos et Open s'adressent à l'ensemble des clients de l'UGAP : ministères, collectivités territoriales, caisses et établissements publics de santé ou du secteur social, opérateurs de l'Etat et organismes privés assurant une mission de service public.



Ce marché, d'une durée de 4 ans, s'inscrit dans le contexte de la stratégie 'cloud au centre' de l'Etat. Celle-ci encourage l'ensemble de la sphère publique à accélérer sa transformation numérique.



' Les services cloud que nous allons déployer pour l'UGAP avec nos partenaires lui permettront de fournir à ses clients des services agiles, sécurisés, efficients, de proximité et industrialisés ' déclarent Yannick Tricaud, directeur RBU Europe du Sud, Atos et Philippe Kanony, directeur business développement et partenariats Stratégiques, Open.



