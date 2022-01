Atos : Partenariat avec Verizon pour une solution 5G Edge

(CercleFinance.com) - Verizon Business et Atos annoncent la signature d'un partenariat novateur pour doter des solutions IoT intelligentes d'une architecture associant de la 5G privée et du edge computing multi-accès, à travers une nouvelle solution d'analyse prédictive '5G Edge'.



Destinée aux entreprises, gouvernements et communautés du monde entier, cette solution évolutive les aidera à mieux tirer parti de l'analyse prédictive pour améliorer leur efficacité opérationnelle, atténuer les risques et augmenter leur chiffre d'affaires.



Disponible pour divers secteurs - dont le transport, la logistique et l'industrie -, elle capitalise sur l'expertise des deux groupes, notamment en matière de cybersécurité, de edge computing et de l'IA et machine learning.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

