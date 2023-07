Atos : Invest Securities réitère son conseil à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime que la cession d'EcoAct à de bonnes conditions financières (2x le CA) permet au groupe de boucler son plan de cessions de 700mE.



' Cette nouvelle réalisation s'inscrit dans la lignée des bonnes nouvelles observées depuis le S2 2022 (redressement plus rapide qu'escompté de la rentabilité de Tech Foundations, accélération de la croissance d'Eviden, issue positive du litige Trizetto, objectifs MT réhaussés pour Tech Foundations...) ' indique le bureau d'analyses.



L'analyste indique dans son étude du jour que la publication des résultats du 1er semestre 23 le 28 juillet devrait s'inscrire dans cette logique.



' Alors que l'AG n'a pas débouché sur un bouleversement de la gouvernance et que le calendrier de scission devrait être confirmé, nous réitérons notre opinion achat sur fond de momentum retrouvé et de sous-évaluation, avec un objectif de cours inchangé à 18E qui intègre selon nous davantage de potentiel de relèvement que de baisse (en particulier l'impact de Trizetto qui pourrait ajouter +4E / action) ' indique Invest Securities.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.