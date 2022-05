Atos : Contrat de 7 ans avec l'institut météo finlandais

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce la signature d'un contrat de plusieurs millions de dollars sur sept ans avec l'Institut météorologique finlandais (IMF), portant sur la fourniture, la livraison, l'installation et l'exploitation d'un système de supercalcul basé sur l'architecture BullSequana XH2000.



Cette nouvelle solution devrait permettre de multiplier par 4 la puissance de calcul de l'IMF. L'institut pourra alors fournir à ses clients 'des informations prévisionnelles améliorées, plus précises et plus fiables', indique Atos.



Le nouveau supercalculateur sera ainsi utilisé dans différents domaines de la prévision numérique du temps et notamment la prévision météorologique à court terme et la prévision immédiate, ajoute la société.



