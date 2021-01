Ateme : Finalise l'acquisition d'Anevia

(CercleFinance.com) - Ateme annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition d'Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande (VOD).



Pour rémunérer les actions Anevia apportées à la branche mixte de l'Offre publique, le capital d'Ateme a été porté à 1,55 million d'euros par création de 74 920 nouvelles actions ordinaires portant le nombre total d'actions du capital social d'ATEME à 11 135 324 actions.



Ce rapprochement donne aujourd'hui naissance à un leader mondial des technologies de diffusion vidéo, annonce Ateme qui souligne 'la forte

complémentarité des offres logiciels, allant de la captation jusqu'à la diffusion du contenu', permettant 'de proposer un portefeuille de solutions end-to-end les plus innovantes du marché'.





