Atari : Le lancement commercial de l'Atari VCS aux Etats-Unis booste le groupe en Bourse

(BFM Bourse) - Le projet de console-PC hybride, issu d'une campagne de financement participatif de 2018, atteint enfin le stade de la commercialisation. Le lancement aura lieu le 15 juin via les détaillants Best Buy, GameStop et Micro Center ainsi qu'au travers du site officiel de l'Atari VCS.

À la suite des différentes phases de livraison, depuis décembre dernier, des unités précommandées lors de la campagne de financement participatif, la plateforme Atari VCS effectuera son lancement commercial en grande pompe le mardi 15 juin aux Etats-Unis. Cette console à l'allure vintage également utilisable en tant qu'ordinateur personnel ainsi que ses accessoires sera disponible via les réseaux de distribution et les sites de vente en ligne Best Buy, GameStop et Micro Center ainsi que le site internet officiel de l'Atari VCS. Chaque détaillant proposera des opérations marketing dédiées, précise Atari.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Les accessoires développés avec le spécialiste américain PowerA comprennent une manette classique sans fil, inspirée de celle de la célèbre Atari 2600, ainsi qu'une manette au style moderne.

Entretenant visuellement la nostalgie de l'Atari 2600, la console de jeu iconique des années 1980 (produite pendant quinze ans, elle fut la plus vendue de sa génération), sa descendante sera proposée à partir de 299,99 dollars dans sa version de base et 399,99 dollars avec les deux types de joysticks - prix spéciaux de lancement, précise Atari.

De nombreux jeux préchargés

"La plateforme Atari VCS prend en charge la résolution 4K, des contenus HDR et 60FPS (60 images par seconde, NDLR), des options de stockage embarquées et extensibles, le Wi-Fi bi-bande et le Bluetooth 5.0, ainsi que la prise en charge de l'USB 3.0. Pour les plus férus de personnalisation et de configuration, un mode PC optionnel permet en outre d'installer Windows ou Linux comme système d'exploitation alternatif, transformant l'Atari VCS en un mini-PC complet et puissant", précise le groupe.

Un grand nombre de jeux originaux Atari (dont 100 jeux d'arcade de la 2600 revisités) sont préchargés tandis que la firme promet de continuer à accroître l'offre de contenus tant gratuits que payants. En plus des contenus originaux indépendants et des jeux rétros, l’Atari VCS donne accès aux services de streaming les plus populaires, soit directement depuis le tableau de bord de la console ou au travers d'un application mobile, Atari VCS Companion, disponible dans l'App Store et sur Google Play. Le système est doté d'un navigateur Chrome intégré et des applications Workspace de Google.

Tandis que le cours d'Atari vient de reperdre 43% en moins de deux mois (à la suite d'une flambée au mois de mars en lien avec de nouveaux projets de développement dans le domaine des crypto-monnaies et de... l'hôtellerie), l'officialisation du prochain lancement de l'Atari VCS relance une nouvelle fois le titre, très volatil. Vers 09h45 jeudi, l'action cote 0,619 euros, en hausse de 9,75% ce qui valorise l'entreprise à près de 190 millions d'euros.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse