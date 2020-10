Atari : En misant sur les cryptomonnaies, Atari revient à meilleure fortune en Bourse

(BFM Bourse) - Et si le revival d'Atari passait par les cryptomonnaies ? C'est le pari osé de son directeur général Frédéric Chesnais, qui mise aussi sur la nostalgie alors que la nouvelle console du groupe -la première en 27 ans- s'apprête à se mesurer aux blockbusters de Sony et Microsoft.

27 ans d'attente qui touchent à leur fin pour les adeptes d'Atari qui se languissaient du lancement d'une nouvelle console depuis la Jaguar sortie en 1993. C'est donc désormais chose faite puisqu'après avoir été maintes fois repoussé, le lancement de la VCS a été confirmé par Atari dans un communiqué en date du 26 juin dernier. L'éditeur de divertissements interactifs avait alors accusé réception, aux États-Unis, des premières unités du lot de production initial de 500 machines -allouées en priorité aux partenaires professionnels, principalement, développeurs, testeurs, médias et autres influenceurs- avant le lancement, au cours de l'été, de "différents programmes de ventes grand public, principalement aux Etats-Unis, pour une livraison en fin d’année 2020".

Et surprise du chef, ce VCS d'Atari sera dotée d'une particularité : celle d'offrir la possibilité aux joueurs de dépenser une cryptomonnaie pendant qu'ils jouent. Ou plus précisément, la console (qui donnera accès à plus de 100 jeux d'arcade Atari, dont des classiques de la maison comme Pong mais aussi à de nouveaux titres) permettra aux consommateurs d'acheter des produits à l'aide de jetons Atari, qui seront mis en vente à compter du 29 octobre sur la plateforme Bitcoin.com Exchange.

"Atari évolue avec son temps en se fixant pour nouvelle mission la conquête du domaine des cryptomonnaies en créant un "token" [un jeton numérique, NDLR] de référence pour l'industrie du jeu vidéo, permettant d'accéder à un maximum de plateformes et d'utilisateurs grâce à atarichain.com, le "wallet" [portefeuille numérique, NDLR] Atari, et plus généralement la création d'un écosystème blockchain ancré autour de la marque Atari" explique le groupe dans son communiqué.

Des jetons Atari vendus sur Bitcoin.com

Ancien d'Infogrames (spécialiste français de l'édition et de la distribution de jeux vidéo qui a fusionné avec Atari en 2003), Frédéric Chesnais connaît bien la maison et compte sur la nostalgie de la marque pour séduire les joueurs. Un pari qui pourrait s’avérer payant pour David Cole, PDG de DFC Intelligence et chercheur dans le domaine du divertissement numérique qui a déclaré à Bloomberg que "le consommateur qui opte pour les systèmes rétro est différent de celui qui est visé par les nouvelles consoles, ce qui représente effectivement une opportunité".

Jusqu'à présent, plus de 11.500 personnes ont précommandé la nouvelle console par l'intermédiaire du site de financement communautaire Indiegogo, où Atari a recueilli près de 3,5 millions de dollars. Le "package" proposé par le groupe comprend un VCS Atari de 8 gigaoctets, une manette sans fil, un joystick classique sans fil et 100 jeux d'arcade et de console classiques, coûte 390 dollars. Il faut débourser un minimum de 249 dollars pour obtenir simplement la console et une manette, et compter 50 dollars de plus pour la version "collector" en bois. Un prix jugé excessif par certains analystes, quand on sait que la Xbox série S de Microsoft (la console "next generation" à petit prix qui accompagnera la Xbox Series X haut-de-gamme) dont le lancement est prévu le 10 novembre prochain sera commercialisée à partir de 299 dollars en France.

Une concurrence féroce

"Nous avons une marque, nous avons des adeptes et nous pensons que nous allons a minima attirer l'attention", considère de son côté Frédéric Chesnais, qui estime de toutes façons que la VCS sera plus "en concurrence avec l'iPhone qu'avec la Xbox ou la PlayStation".

Autre élément qui pourrait mettre des bâtons dans les roues de la VCS : la sortie, début 2021, du lecteur Amico d'Intellivision Entertainment, 42 ans après celle de la mythique console Intellivision produite par Mattel, dont le prix de départ serait d'environ 249 dollars.

Le titre au plus haut depuis août 2018

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse