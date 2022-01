Atari : Pertes creusées au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atari publie au titre de son premier semestre 2021-22 un résultat net de l'ensemble consolidé de -3,5 millions d'euros, à comparer à -1,4 million un an auparavant, son résultat opérationnel courant étant passé de -1,2 à -2,8 millions d'un an sur l'autre.



Le chiffre d'affaires a diminué de 23,8% à six millions d'euros (-20,3% à taux de change constant), traduisant le recul de 73% des activités de licence et la diminution de 51% de l'activité jeux vidéo, liée à la transition de la division Atari Gaming vers les jeux premium.



Atari vise une amélioration des performances financières au second semestre 2021-22 par rapport aux six premiers mois de l'exercice, une dynamique qui selon lui 'devrait être portée par plusieurs projets clés'.



