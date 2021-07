Atari : Nouvelle stratégie, révise ses prévisions à la baisse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atari annonce la mise en oeuvre d'une nouvelle stratégie au sein de Atari Gaming -la divisionregroupant les jeux, la VCS et les licences - dans le but de consacrer de nouvelles ressources au développement de jeux premium à plus forte valeur ajoutée.



'Ces changements auront un impact sur nos résultats 2020/21 et généreront une dépréciation de 5 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 mars 2021', explique Wade J. Rosen, Président directeur général et principal actionnaire du Groupe.



Par conséquent, Atari retire ses prévisions de résultat net positif pour l'exercice 2020/21.



La société entend faire évoluer son portefeuille de jeux vidéo sur les jeux premium pour consoles et pour PC et s'appuyer sur son catalogue de 200 jeux propriétaires pour constituer un solide pipeline de jeux payants sur toutes les plateformes.



Des premiers titres sont en cours de développement et les premières sorties sont prévues pour l'exercice 2021/22.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.