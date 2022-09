Atari : Le PDG va lancer une offre publique d'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wade Rosen, le PDG d'Atari, a annoncé lundi le lancement d'une offre publique d'achat visant les actions de l'entreprise dans l'objectif de soutenir son développement.



Cette offre, libellée à un prix de 0,19 euro par action représentant une prime de 45,6% sur le cours de clôture de vendredi, a été accueillie favorablement à l'unanimité par le conseil d'administration de la société, est-il précisé dans un communiqué.



A l'issue de l'offre, Irata - la holding personnelle de Wade Rosen - n'a pas l'intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions Atari ni de demander leur radiation.



L'idée, selon Rosen, est de soutenir sa stratégie de la société visant à étendre son écosystème dans ses quatre activités, à savoir les jeux vidéo, le matériel, les licences et le blockchain.



Il s'agit, d'après l'homme d'affaires de poursuivre, les efforts de transformation stratégique engagés depuis sa prise de fonctions en 2020.



Irata détenant directement et indirectement 21,4% du capital et 21,2% des droits de vote d'Atari, l'offre portera sur environ 78,6% du capital et 78,8% des droits de vote.



Il est prévu que son dépôt intervienne 'dans les prochains jours'.



