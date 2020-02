Atari : Lancement d'une augmentation de capital

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Atari annonce ce jour le lancement d'une augmentation de capital d'un montant de 3,6 millions d'euros.



Celle-ci est garantie à plus de 75%, par un investisseur institutionnel et par deux studios de développement. Ces deux derniers 'participeront à hauteur de la part qui ne serait pas souscrite par les actionnaires existants'.



Atari annonce par ailleurs le lancement de nouveaux jeux mobiles, 'Atari Combat : Tanks & Puzzles' et 'Mob Empire'. 'Lancement des jeux dans les prochains mois avec une contribution au chiffre d'affaires d'Atari dès l'exercice 2020/2021', annonce le groupe.





