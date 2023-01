Atari : Échec de l'OPA d'Irata LLC

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 26 janvier, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés à l'offre publique d'achat (OPA) initiée par Irata LLC visant les actions Atari au prix unitaire de 0,19 euro, elle a reçu en dépôt 23.899.783 actions.



Au total, Irata LLC est en mesure de détenir 135.550.063 actions, soit 35,43% du capital et 35,07% des droits de vote, aussi la condition requise -à savoir au moins 50% du capital ou des droits de vote- n'est-elle pas satisfaite.



L'offre n'a donc pas de suite positive. De ce fait, Irata LLC détiendra à l'issue de l'OPA, 111.650.280 actions Atari représentant 29,19% du capital et 28,89% des droits de vote de la société de divertissements interactifs.



