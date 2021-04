Atari : Change de direction générale et d'organisation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atariannonce aujourd'hui la création de deux divisions, Atari Gaming et Atari Blockchain.



Atari Gaming sera en charge de l'activité jeux vidéo, de l'Atari VCS et de l'activitéde licences.



Atari Blockchain gérera l'Atari Token, les NFT et les mondes virtuels en ligne. Tous les produits et services liés à l'activité Blockchain seront regroupés au sein de cette division, focalisée sur les immenses possibilités offertes par les crypto-devises et les jeux adaptés à la blockchain.



Atari étudie, parmi plusieurs options, la possibilité de structurer cette division en tant qu'entité autonome en vue d'une possible scission au profit des actionnaires d'Atari au travers de la cotation de cette nouvelle entité.



Enfin, à compter du 6 avril 2021, Wade J. Rosen deviendra Directeur Général de l'ensemble du Groupe Atari, Frédéric Chesnais se concentrant sur Atari Blockchain et l'activité de licences.



