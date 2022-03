Atari : Augmentation de capital de 12,5 millions d'euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Atari bondit de près de 8% mercredi à la Bourse de Paris, l'annonce d'une levée de fonds de l'ordre de 12,5 millions d'euros semblant rassurer le marché.



Le groupe de jeux vidéo a lancé ce matin une augmentation de capital de l'ordre, avec maintien du droit préférentiel de souscription pour tous les actionnaires.



L'opération fait d'ores et déjà l'objet d'un engagement de souscription irrévocable de la part d'Irata, le principal actionnaire de la société, à hauteur de 75% du montant total de l'augmentation de capital.



Les actions nouvelles seront émises à un prix de souscription unitaire de 0,1640 euro, contre un cours de clôture de 0,2005 euro hier soir, pour une période de souscription prévue du 15 au 28 mars.



A titre indicatif, la participation d'un actionnaire qui détiendrait 1% du capital avant l'augmentation de capital se trouverait ramenée à 0,80% en cas d'exercice total de l'opération.



La levée de fonds doit servir à renforcer la structure financière du groupe de divertissement interactif, à apurer son fonds de roulement par le paiement de dettes de court terme et à disposer de la flexibilité financière pour déployer 'de nouveaux leviers de croissance'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.