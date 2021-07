Artefact : Ardian va prendre le contrôle d'Artefact contre 7,80 euros par action, le cours bondit

(BFM Bourse) - Plus forte hausse du marché parisien lundi, l'action Artefact s'envole de plus de 36% alors qu'Ardian a conclu un accord en vue de racheter plus de la moitié du capital, opération qui amènera la société de capital investissement à lancer une OPA sur le solde.

+1195% : pour les investisseurs suffisamment déterminés pour acheter ou se renforcer sur Artefact au pire moment du krach du printemps 2020, la récompense à venir a de quoi impressionner. Début avril 2020, le titre de la société née de la fusion de la startup Artefact (fondée en 2015 par des chercheurs formés à Polytechnique) et de l’agence média NetBooster (fondée en 1998 et introduite en Bourse en 2006) était tombé à un plancher historique de 0,60 euro. Quinze mois plus tard, l'entreprise s'achemine vers une offre publique d'achat à... 7,80 euros.

Spécialisée dans le conseil en transformation digitale et marketing, avec pour ambition de transformer la masse de données collectées ou mises à disposition des entreprises en retombées business, l'entreprise a annoncé avant Bourse que ses principaux actionnaires, dont son président François de la Villardière (déjà co-fondateur de Business Interactif, une agence rachetée par Publicis pour 137 millions d'euros), et ses deux co-fondateurs et co-dirigeants Vincent Luciani et Guillaume de Roquemaurel, ainsi que les fonds Nobel, Financière Arbevel, Truffle Capital et Otus, et plusieurs managers et actionnaires minoritaires sont entrés ce week-end en négociations exclusives avec Ardian en vue du rachat par ce dernier d'un bloc de contrôle représentant 52,09% du capital.

Le prix envisagé de 7,80 euros par action ordinaire valorise 100% la totalité du capital d'Artefact à 328,9 millions d’euros, sur une base entièrement diluée, soit une prime de 42,34% par rapport au dernier cours de clôture avant la révélation des discussions.

Sous réserve de la signature des accords définitifs de cession du bloc de contrôle et de la réalisation effective de la transaction (soumise à l’obtention de l’autorisation par les autorités de concurrence allemande et autrichienne), Ardian Expansion lancera comme le prévoit la réglementation boursière une offre publique sur le solde du capital, au même prix de 7,80 euros par action. Si l'acquéreur parvient à atteindre le seuil permettant la réalisation d'un retrait -soit à partir de 90% du capital- il mettrait alors en œuvre une procédure de retrait obligatoire de la cote.

À l’issue de l’opération envisagée, Artefact resterait dirigée par Vincent Luciani et Guillaume de Roquemaure. "Nous sommes fiers de l’incroyable parcours que nous avons réalisé ensemble avec nos collaborateurs depuis la création d’Artefact en 2014, d’une startup française à une internationalisation rapide en 2017, et nous devons ce succès à tous les Artefactors, ainsi qu’à ceux qui ont investi et cru en nous depuis le début. Aujourd'hui est un grand jour pour Artefact ! Nous sommes extrêmement honorés d’avoir signé avec Ardian Expansion pour lancer cette troisième phase et sommes convaincus qu’ils sont le meilleur partenaire pour atteindre notre objectif de devenir un champion global de la data et du digital", ont déclaré ces derniers, tandis que le groupe a déjà atteint au cours des cinq dernières années un statut de leader, à l'échelle européenne, de la data et de l’intelligence artificielle.

À la suite de l'annonce, le titre Artefact flambait de 35,22% à 7,41 euros, s'approchant à 5% du prix de l'offre (le différentiel intégrant le coût du portage jusqu'à la réalisation effective de l'offre et le degré de risque que celle-ci n'aille finalement pas jusqu'au bout).

