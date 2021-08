Arkema : Stifel relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Arkema avec un objectif de cours rehaussé de 135 à 142 euros, notant 'une contribution de l'acide acrylique à la rentabilité meilleure que prévu au deuxième trimestre et qui devrait rester élevée au troisième trimestre'.



Le broker affiche une projection d'EBITDA 2021 mise à jour à 1,6 milliard d'euros, au-dessus de l'objectif de la direction qui est de 1,4 milliard. 'En assumant des marges acryliques normalisées, il devrait encore être à 1,5 milliard en 2022', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.