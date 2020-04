Arkema : Réduction de la proposition de dividende

(CercleFinance.com) - Arkema annonce que son conseil d'administration a décidé de réduire la proposition de dividende au titre de 2019 à 2,20 euros par action, soit une diminution de 12% par rapport au niveau de l'an dernier, et d'environ 20% par rapport au montant initialement annoncé.



Le conseil a également indiqué son intention, lorsqu'un retour à la normale prendra forme et que les conditions seront réunies, de restituer cette différence aux actionnaires sous une forme restant à définir.



Le PDG Thierry Le Hénaff a par ailleurs décidé de reverser 15% de sa rémunération nette fixe perçue au deuxième trimestre à la Fondation de France. Les membres du comité exécutif ont décidé de reverser cette même quote-part.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

