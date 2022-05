Arkema : Oddo remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Arkema avec un objectif de cours porté de 132 à 145 euros, déclarant notamment 'apprécier l'équilibre géographique, la solidité du bilan et la valorisation attractive' du groupe de chimie.



Après un 'excellent trimestre' ayant amené Arkema à rehausser ses objectifs annuels, le bureau d'études fait part d'un relèvement significatif de ses propres prévisions de résultats (+22% en moyenne pour les BNA sur les trois prochains exercices).



'Arkema ne sera pas immunisé au ralentissement des économies mondiales mais le groupe présente un profil plus résilient au cycle grâce au repositionnement opéré sur les matériaux de spécialités (près de 90% du CA 2021 proforma)', estime l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.