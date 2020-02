Arkema : Marge d'EBITDA stable en 2019

(CercleFinance.com) - Arkema dévoile un résultat net courant de 625 millions d'euros sur l'année 2019, soit 8,20 euros par action, et un EBITDA de 1.457 millions, en repli de 1,2% après le record de 2018, soit une marge stable à 16,7%.



A 8.738 millions d'euros, le chiffre d'affaires du groupe de chimie a reculé de 0,9%, 'dans un contexte macro-économique incertain, moins porteur que l'an dernier, et un environnement géopolitique tendu marqué notamment par des conflits commerciaux'.



Un dividende de 2,70 euros par action, en hausse de 8%, sera proposé aux actionnaires. En 2020, dans un environnement économique qui devrait rester volatil, Arkema vise un niveau d'EBITDA comparable à celui de l'an dernier hors impact du Covid-19.



