Arkema : Jefferies relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies a relevé lundi son objectif de cours sur Arkema, qu'il porte de 137 à 154 euros, invoquant les perspectives favorables du chimiste de spécialités dans les PVDF.



Dans une note de recherche, le broker américain estime les résines et copolymères de polyfluorure de vinylidène (PVDF) pourraient générer près de la moitié de l'objectif d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires que le groupe s'est donné dans les véhicules électriques à horizon 2030, soit l'équivalent d'environ 10% de la croissance de ses résultats.



Pour Jefferies - qui reste à l'achat sur le titre - l'activité de matériaux avancés constitue le véritable 'trésor caché' d'Arkema, avec des marges opérationnelles (Ebitda) qui y dépassent les 20% et les deux-tiers des revenus qui progressent à un rythme plus rapide que le marché.



