Arkema : Investissements accélérés dans les batteries

(CercleFinance.com) - A l'occasion de l'inauguration de son Centre d'Excellence Christian Collette dédié aux batteries situé sur son Centre de Recherche de Pierre-Bénite, Arkema indique cibler désormais un chiffre d'affaires proche d'un milliard d'euros dans les batteries d'ici 2030.



Le chimise prévoit d'augmenter de 50% de ses capacités de production de polymères fluorés Kynar PVDF à Pierre-Bénite pour répondre à la demande en forte croissance de matériaux pour les batteries lithium-ion, extension qui devrait démarrer au premier trimestre 2023.



Le nouveau Centre d'Excellence, équipé de matériels de conception et d'analyse de pointe, permettra d'accélérer le développement des matériaux et procédés avancés pour les générations futures de batteries, plus performantes, plus sûres et plus compactes.



