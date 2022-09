Arkema : Goldman Sachs dégrade sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a dégradé vendredi sa recommandation sur le titre Arkema, ramenée de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours réduit de 137 à 96 euros.



Dans une étude consacrée au secteur européen de la chimie, l'analyste dit voir davantage de potentiel à l'heure actuelle chez le suisse Clariant, dont les marchés lui semblent plus prometteurs, ou chez l'allemand Covestro, dont le profil risque/rendement est jugé plus favorable.



S'il reconnaît qu'Arkema constitue un choix intéressant en raison de l'évolution à venir de son portefeuille d'activités et de son potentiel de revalorisation, Goldman dit envisager un certain nombre de 'vents contraires' sur le court terme, ce qui le conduit à prévoir des résultats inférieurs aux estimations du consensus.



L'intermédiaire note toutefois que le modèle industriel peu gourmand en énergie d'Arkema et fortement générateur de trésorerie devrait permettre au groupe de sortir sans trop d'encombres de la crise européenne de l'énergie.



