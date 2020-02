Arkema : En baisse, mais un analyste reste à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre Arkema recule de -0,8% (en ligne avec la Bourse de Paris), après avoir avancé de +6,4% hier, alors que l'analyste Bank of America Global Research confirme ce mercredi sa recommandation 'achat' sur celui-ci.



'L'entrée d'un fonds activiste (Elliott) dans le capital pourrait être le catalyseur d'une gestion de portefeuille et de distributions de capital plus proactives', estime en effet le broker.



Bank of America Global Research confirme ainsi son objectif de cours de 110 euros sur le titre. Celui-ci laisse entrevoir un potentiel de hausse de l'ordre de +22,4%.





