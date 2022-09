Arkema : Deutsche Bank réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a réduit vendredi son objectif de cours sur Arkema, ramené de 135 à 120 euros suite à la révision à la baisse de ses prévisions de croissance économique à horizon 2023.



Le bureau d'études - qui a récemment pu s'entretenir avec le directeur général du groupe de chimie - indique que Thierry Le Hénaff lui a signalé que l'activité n'avait guère évolué depuis la publication de deuxième trimestre et que l'entreprise restait bien partie pour atteindre ses objectifs annuels.



DB souligne toutefois que les dépenses liées à l'énergie représentent désormais près de 7% du total de ses coûts variables, contre à peine 5% en 2021.



Dans ces conditions, l'analyste s'attend à ce que les résultats du groupe se replient l'an prochain, tout en soulignant qu'à partir de 2024 la société devrait afficher un statut de pur chimiste de spécialités, avec 70% à 75% du chiffre d'affaires tiré de trois secteurs prometteurs: les adhésifs, les polymères techniques et les revêtements.



Dans cette perspective, le titre affiche, sur la base d'un ratio VE/Ebitda de 4,6x, un potentiel de revalorisation intéressant selon Deutsche Bank qui renouvelle en conséquence sa recommandation d'achat.



