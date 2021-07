Arkema : Barclays rehausse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a porté mercredi sa cible sur le titre Arkema de 107 à 115 euros, tout en maintenant sa recommandation 'pondérer en ligne' sur le titre.



Dans une note, la banque britannique explique viser un Ebitda de 408 millions d'euros pour le deuxième trimestre, une prévision supérieure de 12% au consensus en raison d'une activité qu'il anticipe soutenue dans les acryliques.



A en croire Barclays, la demande solide constatée au premier trimestre s'est poursuivie au deuxième trimestre et le consensus de marché doit désormais revu être à la hausse de l'ordre de 5%.



L'intermédiaire estime toutefois que cet optimisme est intégré, tout au moins partiellement, dans le cours de Bourse actuel.



