Arcure : Les industriels se ruent sur la solution de détection intelligente de piétons d'Arcure

(BFM Bourse) - Le cours de la société développant des technologies apportant aux machines et robots industriels une réelle capacité de vision a repris quelques couleurs en début de semaine à l'annonce de prises de commandes historiques entre janvier et novembre 2022.

Le titre Arcure est stable à 2,20 euros après avoir progressé de 14% en début de semaine. Le spécialiste de la sécurité des engins industriels, a annoncé ce lundi avoir enregistré des prises de "commandes historiques" depuis le début de l'année 2022.

Entre janvier et novembre 2022, Arcure indique avoir enregistré un niveau de prises de commandes de 12,6 millions d'euros, en croissance de 30% par rapport à la même période l'an passé. Cette progression souligne "la place de plus en plus reconnue d'Arcure sur ses marchés, où la société se positionne comme le partenaire de ses clients pour protéger la vie de leurs collaborateurs tout en leur permettant de gérer de façon plus durable leurs équipements industriels", explique Arcure.

"Les prises de commandes en 2022 atteignent un niveau historique! Nous avons renforcé nos positions commerciales sur l'ensemble de nos marchés et de nos géographies", se félicite Franck Gayraud, Directeur général d'Arcure.

Les Etats-Unis, un vivier de croissance pour Arcure

Fondé en 2009, Arcure est un spécialiste de l’intelligence artificielle appliquée au traitement d’image pour l’industrie. Son système repose sur une caméra stéréoscopique (ou œil intelligent, baptisé "Blaxtair") produisant des images 3D et une intelligence artificielle capable de les analyser instantanément. Le but: stopper la machine en cas de danger pour un piéton.

L'expertise d'Arcure a également traversé l'océan Atlantique. Le groupe rappelle avoir renforcé cette année ses équipes aux États-Unis, le pays étant le deuxième plus grand contributeur à ses prises de commandes (23% du montant total), juste après la France (25% du montant total).

Arcure a été sélectionné en avril 2022 par deux industriels, un leader mondial de l'agro-chimie et un équipementier automobile de rang un, pour équiper leurs flottes de chariots élévateurs aux États-Unis avec au total plus de 1000 Blaxtair. À titre indicatif, le volume de ventes du Blaxtair depuis son lancement s'élève à ce stade à environ 14.000 exemplaires, dans 50 pays. Pour Arcure, les Etats-Unis ont été identifiés comme un vivier "de croissance durable". La société anticipe à terme que ce "pays devienne le premier contributeur à son chiffre d'affaires".

La direction "très confiante" pour la fin de 2022

Par ailleurs, Arcure indique avoir bénéficié sur les derniers mois du début de la commercialisation du Blaxtair Origin. "Solution la plus avancée d'Arcure, le Blaxtair Origin a vocation à devenir dès l'année prochaine le plus important relai de croissance de la société. Pour rappel, il permet d'accroître le revenu par machine équipée ainsi que les revenus récurrents en raison de ses services associés" ajoute le spécialiste de la détection de piétons pour les engins de chantiers.

"Nous sommes donc très confiants pour la fin de l'exercice 2022 et pour les années à venir. Nous pourrons nous appuyer en effet sur l'accélération de nos activités aux États-Unis ainsi que sur la montée en puissance du Blaxtair Origin. Quelques mois après son lancement, il rencontre déjà un beau succès et deviendra dès 2023 le premier contributeur à notre chiffre d'affaires" ajoute Franck Gayraud.

Cette dynamique conforte ainsi Arcure dans son ambition de dégager une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires en 2022. La société confirme par ailleurs viser une amélioration de sa rentabilité pour l'exercice en cours. En 2021, Arcure a enregistré un chiffre d'affaires en progression de 33% à 10,4 millions d'euros, franchissant ainsi pour la première fois de son histoire le cap des 10 millions d'euros de revenus annuels.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse