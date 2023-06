Archos : Yorkville Advisors Global dépasse 5% du capital

(CercleFinance.com) - La société Yorkville Advisors Global LP, agissant pour le compte de YA II PN Ltd, a déclaré avoir franchi en hausse, le 22 juin 2023, les seuils 5% du capital et des droits de vote de la société Archos et détenir, à cette date, 6,06% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte de la conversion d'obligations convertibles en actions (' OCA ').



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel