Archos : Le titre avance après les résultats semestriels

(CercleFinance.com) - Archos a annoncé jeudi soir une amélioration de ses résultats semestriels, le groupe ayant principalement tiré parti du dynamisme commercial de sa filiale d'ordinateurs Logic Instrument.



Sa marge brute sur les six premiers mois de l'année s'est ainsi établie à 2,37 millions d'euros, contre 1,65 million d'euros au 1er semestre 2022, notamment grâce à une baisse de 17% de ses charges.



Le résultat d'exploitation ressort en perte d'environ 400.000 euros, ce qui marque toutefois une amélioration de 1,3 million d'euros par rapport à l'exercice précédent.



A 8,7 millions d'euros, le chiffre d'affaires consolidé s'inscrit en très forte progression de 47% par rapport au premier semestre 2022, sous l'impulsion de la croissance de 81% de sa filiale de smartphones durcis, tablettes et PC Logic Instrument.



Le groupe dit viser pour l'exercice 2023 une croissance 'soutenue' avec un EBITDA proche à l'équilibre.



Suite à cette publication, le titre Archos progressait de près de 3% vendredi à la Bourse de Paris.



