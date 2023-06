Arcelormittal : Vers un nouveau four au Luxembourg

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son processus de décarbonation, ArcelorMittal Luxembourg fait part de son intention d'investir dans un nouveau four à arc électrique sur son site de Belval, pour un investissement de 67 millions d'euros.



Cet investissement s'inscrit dans une série de projets qui ont fait l'objet d'un protocole d'accord signé en septembre dernier entre le sidérurgiste et l'Etat du Luxembourg qui, pour ce projet en particulier, mettra à sa disposition environ 15 millions d'euros de subventions.



Le nouveau four à arc électrique de Belval offrira une meilleure efficacité énergétique et une augmentation de la capacité de production d'acier au Luxembourg de près de 15%. Son installation débutera cette année et sa mise en service est prévue en 2025.



