Arcelormittal : Va investir 1,8 Mds$ dans l'usine d'Hamilton

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a confirmé au gouvernement de l'Ontario son projet d'investissement d'environ 1,8 milliard de dollars canadiens dans les technologies de décarbonisation dans l'usine d'ArcelorMittal Dofasco à Hamilton.



Cet investissement permettra de réduire les émissions annuelles de CO2 de l'usine d'ArcelorMittal à Hamilton, en Ontario, d'environ 3 millions de tonnes, ce qui représente environ 60 % des émissions. Le projet devrait être achevé d'ici 2028.



L'investissement était subordonné au soutien financier des gouvernements du Canada et de l'Ontario.



Le gouvernement du Canada a annoncé qu'il investirait 400 millions de dollars canadiens dans le projet et le gouvernement de l'Ontario a annoncé qu'il investirait 500 millions de dollars canadiens.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.