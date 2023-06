Arcelormittal : Va fournir de l'acier durable à GM

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal fait savoir qui sa division 'North America' fournira à General Motors (GM) de l'acier XCarb™ recyclé et produit de manière renouvelable (RRP), offrant des émissions de CO2 considérablement réduites par rapport à la plupart de l'acier au carbone disponible en Amérique du Nord.



Le matériel sera fourni par ArcelorMittal Dofasco à Hamilton, en Ontario, et les livraisons devraient commencer au cours du 2e trimestre 2023.



La société se dit 'fière' d'accompagner GM dans son cheminement vers un avenir 'zéro émission'.



De son côté, ArcelorMittal s'est engagé à réduire l'intensité carbone de l'acier qu'il produit de 25 % dans le monde d'ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.



