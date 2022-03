Arcelormittal : Une nouvelle unité de production en France

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé un investissement de plus de 300 ME pour la création d'une nouvelle unité de production d'aciers sur son site de Mardyck dans le nord de la France. Cet investissement va créer plus de 100 emplois directs.



Cette nouvelle unité, spécialisée dans la production d'aciers électriques pour les moteurs de véhicules électriques, complète l'usine d'aciers électriques d'ArcelorMittal à Saint-Chély d'Apcher, dans le sud de la France.



La nouvelle unité de production produira les aciers électriques utilisés dans les moteurs électriques en général (y compris pour les machines industrielles) et pour les véhicules électriques et hybrides en particulier.



