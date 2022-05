Arcelormittal : Un programme pour décarboner la sidérurgie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce le lancement de son programme XCarb Accelerator, un projet visant à identifier les entreprises et les idées les plus brillantes susceptibles d'accélérer la décarbonation de l'industrie sidérurgique.



Dans ce cadre, les start-ups technologiques de pointe du monde entier sont invitées à soumettre des candidatures pour concourir et bénéficier potentuellement d'un investissement du XCarbInnovation Fund d'ArcelorMittal, qui vise à investir jusqu'à 100 M$ chaque année dans de telles technologies transformatrices.



Ce fonds a en effet pour objectif d'investir dans des entreprises ayant le potentiel d'accélérer la transition vers une sidérurgie à faibles émissions de carbone, voire zéro, leur permettant de se développer plus rapidement et d'atteindre l'échelle nécessaires pour que leurs technologies deviennent commercialement viables.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.