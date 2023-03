Arcelormittal : UBS relève sa recommandation à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS a annoncé mercredi avoir relevé sa recommandation sur ArcelorMittal de 'vendre' à 'acheter' avec un objectif de cours porté de 26 à 30,7 euros, soit un potentiel de hausse de 16% par rapport au cours de clôture d'hier soir.



L'intermédiaire note que le titre a perdu environ 15% au cours des trois derniers mois, en dépit du redressement des 'spreads' sur l'acier et d'une amélioration des perspectives de long terme.



Les analystes de la banque suisse disent dès lors s'attendre à une dynamique de résultats 'favorable' sur les premier et deuxième trimestres, portée par la remontée des prix, la reprise des volumes et la baisse des coûts de l'énergie.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

