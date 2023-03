Arcelormittal : Titre en hausse, un broker ajuste son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal gagne plus de 1% à Amsterdam, profitant notamment d'une analyse de Bank of America qui a annoncé ce jeudi relever sa recommandation sur le titre de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 30 à 31 euros.



Dans une note de recherche, la banque d'affaires américaine évoque la valorisation 'séduisante' du géant de l'acier suite à la récente correction qui a frappé le titre.



BofA souligne que le niveau d'activité du secteur de l'acier continue de surprendre favorablement, ce qui pourrait entraîner une révision à la hausse des prévisions du marché.



Si l'industrie sidérurgique pourrait se retourner à la baisse durant le second semestre, entraînant dans sa foulée une chute des prix, la firme new-yorkaise souligne que les conditions de marché s'avèrent, aujourd'hui, bien moins pire que ce qui pouvait être redouté à la fin 2022.



S'agissant de sa valorisation, l'action ArcelorMittal se traite aujourd'hui à 0,45x sa valeur comptable, contre une moyenne de long terme de 0,6x, tandis que son multiple Valeur d'entreprise/Ebitda s'établit autour de 2,4x à comparer avec une moyenne historique de 4,8x, conclut BofA.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.