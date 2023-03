Arcelormittal : Titre en hausse, l'analyse d'un broker

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal s'arroge près de 2% à Amsterdam, alors qu'Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 35 à 36 euros.



Même si des incertitudes demeurent quant à l'économie mondiale avec la faillite de plusieurs établissements bancaires aux Etats-Unis, Oddo anticipe un EBITDA de 1.56 Md$ au T1 (soit +24%) et de 2.1 Mds$ au T2 (soit +34%), grâce à des volumes dynamiques et des prix en hausse avant une normalisation au T3 (-9%) et au T4 (-2%), avec le reflux des prix.



' Nous avons ainsi augmenté notre prévision 2023 de 15% à 7,58 Mds$, ce qui nous place 7% au-dessus du consensus. Nos prévisions pour 2025 sont à ce stade peu modifiées (+2%) face aux incertitudes ', conclut le broker.





