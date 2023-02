Arcelormittal : Résultat de 4ème trimestre en ligne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal s'inscrivait en hausse jeudi matin suite à la publication de résultats trimestriels en ligne avec les attentes du marché.



Le sidérurgiste a a fait état ce matin d'un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 1,26 milliard de dollars, en hausse par rapport aux 5,05 milliards de dollars publiés pour le quatrième trimestre 2021.



Ce résultat est parfaitement conforme au consensus des dix analystes fourni par la société, qui le donnait à 1,26 milliard.



Le chiffre d'affaires a reculé à 16,89 milliards de dollars, contre 20,81 milliards un an plus tôt, en raison d'un repli des livraisons d'acier, qui ont atteint 12,6 millions de tonnes à comparer avec 15,8 millions de tonnes sur la même période de l'exercice précédent.



Dans un communiqué, le directeur général Aditya Mittal indique que la tendance au déstockage observée chez les clients semble avoir atteint un point culminant au second semestre 2022, ce qui le conduit à anticiper des conditions de marché et de prix plus favorables cette année.



Pour 2023, le groupe dit prévoir des livraisons en hausse d'environ 5% par rapport à 2022, avec un flux de trésorerie disponible (FCF) attendu positif sur l'exercice.



Suite à cette publication, l'action Arcelor progressait de 1,3%, une performance identique à celle de l'AEX, l'indice phare de la Bourse d'Amsterdam.



